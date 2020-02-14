На взрывоопасных Балканах может стать еще тревожнее. Республика Сербская, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, объявила о том, что взяла курс на выход из этого государственного образования.

Член Президиума Боснии и Герцеговины серб Милорад Додик заявил, что Республика Сербская "начала путь выхода из Боснии и Герцеговины, и это необратимо", как передает Telegraf.

"Мы сделаем это, и нас не остановят ни США, ни кто-либо другой, потому что мы считаем, что Дейтонское соглашение было уничтожено, прежде всего, благодаря вмешательству международного фактора", - заявил Милорад Додик.

Он так же добавил, что у Республики Сербской есть выбор между двумя вещами - или позволить себе тихо исчезнуть, или быть уничтоженной благодаря "смертельному пакету", придуманному международным сообществом и боснийской стороной.

"На первом этапе это было реализовано с помощью высокого представителя и навязывания решений, и теперь они делают это через Конституционный суд, стремясь оправдать все рассказами о верховенстве закона. Если же следовать закону, то три иностранных посольства не будут принимать решения здесь", - заявил Додик.

Напомним, Дейтонское соглашение - мирный договор, подписанный по инициативе Великобритании и США между участниками гражданской войны в Боснии и Герцеговине в ноябре 1995 года в американском городе Дейтон.

По этому соглашению Босния и Герцеговина оставалась единым государством, которое состоит из двух субъектов с едиными институтами власти: Федерации мусульман и хорватов и Республики Сербской.

Ранее "Страна" сообщала, что Босния не согласилась с Додиком, который считает, что Крым это Россия.

Так же мы рассказывали, что Россия предупредила о том, что если Черногория и Босния вступят в НАТО, то будет конфликт.