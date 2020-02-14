Сегодня ночью, 14 февраля, Израиль нанес массированный ракетный удар по иранским военным объектам в районе столицы Сирии, Дамаска.

Сирийские силы ПВО хоть и отражали ракетный удар, но несколько ракет (точное количество пока неизвестно - Ред.) достигли своих целей в черте города. Обстрел Дамаска произошел со стороны Голанских высот на юго-западе Сирии, которые находятся под контролем Израиля.

По информации израильских СМИ, авиация ВВС Израиля, которая обстреляла Дамаск, при этом не входила в сирийское воздушное пространство. Целью авиаудара стали склады с боеприпасами.

Видео, на котором показано отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску, выложило на своем Youtube-канале сирийское агентство SANA.

Видео: Syrianarabnewsagency

На кадрах видны яркие вспышки в небе и разрывы на земле.

Израиль продолжает наносить удары по целям в Сирии, в рамках кампании по ослаблению Ирана и выводу его войск из региона. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил военному радио, что Израиль не позволит Ирану закрепиться вдоль своей северной границы, отметив, что Израиль предпринял "бесчисленные" атаки, чтобы предотвратить это, как передает The Jerusalem Post.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия обвинила Израиль в попытке сбить пассажирский самолет в Сирии.

Так же мы рассказывали, что Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на бомбардировку с воздушных шаров.