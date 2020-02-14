Вчера вечером, 13 февраля, в порту Одессы пришвартовался трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM Ural (флаг Мальта - Ред., чей экипаж во время рейса из Китая переболел вирусной инфекцией и поэтому появление судна в городе вызвало определенный ажиотаж в городе.

В начале января контейнеровоз вышел из Китая, где свирепствует коронавирусная инфекция. 27 января, когда CMA CGM Ural стоял в одном из портов Шри-Ланки, у шестерых членов экипажа внезапно поднялась температура, как передает Думская.

Компания CMA CGM привлекла медиков, которые проверили состояние моряков и заявили, что у них была обычная ОРВИ и заболевшие уже выздоровели. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса в каждом порту команду все равно тщательно проверяют.

В экипаже CMA CGM Ural есть один украинец. На одесском морвокзале контейнеровоз встречали его родители, но они сразу отказались общаться с прессой.

Стоит отметить, что замена как одного члена экипажа, так и всех могла произойти в любом порту на пути в Одессу, поэтому данные, предоставленные несколько дней назад, сегодня могут устареть.

Перед самым заходом контейнеровоза в наш порт Министерство здравоохранения Украины заявило, что у членов экипажа нет подозрения на Сovid-19.

"Представители компании CMA CGM официально сообщили, что их санитарно-карантинное подразделение находятся в постоянном контакте с судном CMA CGM URAL. Они отметили, что у членов экипажа случаи заболевания ОРВИ. Приняты соответствующие меры, и ведется контроль за их состоянием", - отмечается в сообщении МОЗ.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые выяснили, что коронавирус не заражает детей, но не щадит стариков.