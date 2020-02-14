Президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в противостоянии с Сенатом относительно военной политики против Ирана. Главе Белого дома не удалось развязать себе руки и он теперь должен искать поддержку у Конгресса если вдруг решит перейти к более активной фазе противостояния с Тегераном.

Сенат США проголосовал за лишение президента права самовольно принимать решения о военных действиях против Ирана. Об этом передает The Hill.

Резолюция, поданная сенатором-демократом Тимом Кэйном, получила 55 голосов, против было 45 сенаторов. Ограничение полномочий Белого дома в вопросе военных действий поддержали восемь республиканцев и все 47 демократов Сената.

Сенаторы Республиканской партии, которые поддержали резолюцию, объяснили это не личностью самого Трампа, а необходимостью вернуть законодателям часть военных полномочий, которые Конгресс передал исполнительной власти за последние десятилетия.

"Дело не в президенте. Речь идет о правильном распределении полномочий между тремя ветвями власти. Конгресс перестал играть ведущую роль в вопросе объявления войны", - заявил конгрессмен-республиканец Майк Ли.

Резолюция Сената предписывает, чтобы Трамп прекратил участие американских войск в операциях против Ирана в течение 30 дней, если он не получит одобрение Конгресса на военные действия.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп и Блумберг повздорили в Тwitter, обменявшись оскорблениями.