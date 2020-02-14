Смертельная эпидемия нового коронавируса, которому Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала официальное название Covid-19, продолжает собирать свои жертвы. Медики пока не могут похвалиться хоть какими-то значительными успехами в борьбе с вирусом.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга, 13 февраля, (19:00 по Киеву - Ред.) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 64 437 человек, умерло уже 1 383 человека.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 63 932 в Китае, 505 за границей. Смертельные исходы - 1 381 в Китае (включая одного умершего в Гонконге), 2 случая за границей. Вылечить удалось 6 723 человека", - заявили чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае начали делать переливание крови критически больным от выздоровевших после коронавируса.