Китайские врачи разработали эффективный способ лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом Covid-19. Хорошие результаты показало переливание плазмы крови от выздоравливающих после этой болезни доноров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР.

Как утверждают в Комитете, методика переливания позволила спасти уже более 10 находившихся в критическом состоянии больных.

Авторы методики установили, что кровь идущих на поправку от пневмонии нового типа содержит большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител. Плазма крови таких доноров проходит специальную процедуру, в ходе которой инактивируют опасные вирусы. После этого плазму с антителами вводят тяжелобольным пациентам.

"На первом этапе методику лечения особой плазмой крови применили на трех пациентах Первой народной больницы в районе Цзянся Уханя. К настоящему времени вместе с последующими случаями общее число проходивших такое лечение пациентов превысило 10", - сказано в отчете Комитета.

После введения плазмы клиническая картина течения болезни у людей изменилась. В течение 12-24 часов после терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови возросла, степень ее насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше.

Методику переливания разработала китайская компанией China National Biotec Group (CNBG), которая является подразделением одного из крупнейших фармакологических конгломератов КНР Sinopharm. Лечение может стать эффективным выходом, пока человечество не разработает вакцину и лекарства от пневмонии нового типа.

Главный врач больницы "Цзиньиньтань" в Ухане Чжан Динъюй уже призвал поправляющихся от болезни массово сдавать кровь.

Между тем в мире начинается истерия вокруг коронавируса. Одной из ее первых жертв стал житель Индии: он покончил с собой, посчитав, что заразился вирусом.

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