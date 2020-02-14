После скандального разговора с Зеленским президент США грозит запретить прослушивать свои беседы с иностранными лидерами
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность запретить доступ сотрудникам своей администрации к его разговорам по телефону с лидерами других государств.
К такому решению главу Белого дама подтолкнула жалоба информатора о его разговоре с Владимиром Зеленским, которая привела к возбуждению дела об импичменте.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Годами так делали: когда звонишь иностранному лидеру, разговор слушают. Я могу полностью прекратить эту практику, могу полностью ее прекратить", - заявил Трамп.
По словам президента США, его телефонные разговоры с иностранными лидерами слушают около 25 человек.
В этот круг входят помощники по национальной безопасности в Белом доме, а также высокопоставленные должностные лица в Госдепе и разведке США.
Эти люди должны быть в курсе того, что обсуждает президент, чтобы защитить его, если зарубежные страны опубликуют искаженную информацию о беседе.
Как писала "Страна", в середине декабря 2019 года Белый дом жестко ограничил доступ к телефонным переговорам Трампа в связи с Украинагейтом.
А ранее, в сентябре, были засекречены телефонные переговоры Трампа с Владимиром Путиным и саудами.