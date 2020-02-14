Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность запретить доступ сотрудникам своей администрации к его разговорам по телефону с лидерами других государств.

К такому решению главу Белого дама подтолкнула жалоба информатора о его разговоре с Владимиром Зеленским, которая привела к возбуждению дела об импичменте.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Годами так делали: когда звонишь иностранному лидеру, разговор слушают. Я могу полностью прекратить эту практику, могу полностью ее прекратить", - заявил Трамп.

По словам президента США, его телефонные разговоры с иностранными лидерами слушают около 25 человек.

В этот круг входят помощники по национальной безопасности в Белом доме, а также высокопоставленные должностные лица в Госдепе и разведке США.

Эти люди должны быть в курсе того, что обсуждает президент, чтобы защитить его, если зарубежные страны опубликуют искаженную информацию о беседе.

Как писала "Страна", в середине декабря 2019 года Белый дом жестко ограничил доступ к телефонным переговорам Трампа в связи с Украинагейтом.

А ранее, в сентябре, были засекречены телефонные переговоры Трампа с Владимиром Путиным и саудами.