Одна из первых жертв истерии вокруг коронавируса - житель штата Андхра Прадеш на юго-востоке Индии покончил с собой, посчитав, что он стал одним из зараженных.

Об этом сообщает Times Of India.

Мужчина пожаловался на простуду и лихорадку, в больнице у него обнаружили вирусную инфекцию и отпустили.

Через два дня его состояние не изменилось и мужчина начал подозревать, что у него коронавирус, о котором узнал из сообщений медиа. В итоге он упал духом, закрылся в комнате и никого к себе не подпускал.

По словам его сына, глава семейства начал часами смотреть различные видео о коронавирусе и продолжал убеждать всех вокруг, что заражен им. Однажды ночью, пока все спали, он ушел из дома. Обнаружив его пропажу, обеспокоенные родственники начали его поиски и вскоре нашли его на окраине деревни на кладбище - тело было на дереве около могилы его матери.

Ранее "Страна" рассказывала, что по данным ученых, коронавирус не заражает детей, но не щадит стариков.

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