В Николаеве суд обязал городской совет выплатить деньги женщине, которую покусал бездомный пес.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Тогда у животного обнаружили бешенство, потерпевшей назначили длительное лечение. Только выздоровела, она попыталась пойти против системы. И победила", - говорится в сюжете.

Юристы же говорят, этот процесс может стать прецедентом и вызвать шквал подобных исков.

Известно, что женщина заявила, что в марте 2018 года она возвращалась домой, как к ней подбежала бездомная собака и укусила за правое бедро. После этого женщина узнала, что эта же собака покусала других людей. На следующий день, ей позвонили из медицинского учреждения и сообщили, что собака была больна бешенством. Истица прошла курс вакцинации от бешенства, однако на протяжении всего лечения и до настоящего времени, в соответствии с исковым заявлением, испытывает сильные душевные страдания.

Учитывая это, она обратилась с соответствующим иском, а причиненный ей моральный ущерб оценивает в 500 тысяч гривен. Суд частично удовлетворил ее иск и обязал местную власть выплатить пострадавшей 60 тысяч гривен.

Ранее "Страна" сообщала, как в Херсоне домашняя собака спасла жизнь хозяину, который решил повеситься.

Также мы писали, как под Харьковом ротвейлер загрыз малыша, которого бабушка оставила одного во дворе.