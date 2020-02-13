Президент США Дональд Трамп обвинил участника президентской гонки от демократов Майкла Блумберга в неспособности конкурировать с профессиональными политиками и обозвал лузером. В ответ бизнесмен назвал главу Белого дома шутом.

Словесная пикировка двух потенциальных 46-х президентов США состоялась в соцсети Twitter.

"Мини-Майк Блумберг - лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты... Он напоминает мне уменьшенную копию Джеба "энергосберегающего" Буша, но у Джеба больше политических навыков и он лучше относился к чернокожему населению", - написал Трамп, намекая на низкий рост оппонента.

Затем Трамп назвал Блумберга "163-сантиметровой массой безжизненной энергии, который не хочет быть на дебатах с профессиональными политиками".

Ко второму сообщению Трамп прикрепил публикацию директора по медиа Белого дома Дэна Скавино с картинкой. На коллаже изображен перерезающий красную ленточку Трамп и Блумберг вдвое ниже ростом.

К слову, действующий президент занизил реальный рост Блумберга, который составляет 173 см (5 футов 8 дюймов, а не 5 футов и 4 дюйма, как написал Трамп). Рост самого Трампа - 190 см.

Что касается Джеба Буша, то президент имеет в виду брата Джорджа Буша-младшего. Он участвовал в президентской гонке от республиканцев в 2016 году, однако выбыл из нее после публикации на своем сайте переписки с избирателями и их личных данных.

Блумберг в ответ написал, что "у него есть все инструменты и ресурсы", чтобы обойти Трампа в выборах.

"Дональд Трамп, у нас много общих знакомых в Нью-Йорке. За твоей спиной они смеются и называют сумасшедшим ярмарочным шутом. Они знают, что ты унаследовал целое состояние и разбазарил его глупыми сделками и некомпетентностью", - парировал Блумберг.

Ранее "Страна" рассказывала, что Блумберг за рекламу в Facebook тратит втрое больше, чем Трамп.

Мы также писали, что известно о потенциальном сопернике действующего президента на предстоящих выборах в ноябре 2020 года.