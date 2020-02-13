Уголовная ответственность за умышленное неисполнение приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу, или препятствование их исполнению предусмотрена ст. 382 Уголовного кодекса.

Такое умышленное деяние наказывается штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет, информирует Юрлига.

Объективная сторона

Преступления, предусмотренные ст. 382 УК, могут быть совершены как в форме собственно неисполнения судебного решения, так и путем препятствования его исполнению.

Условия наступления ответственности

Обязательным условием наступления ответственности за неисполнение судебного решения является наличие в этом решении требования обязательственного или запрещающего характера. Причем такое требование должно касаться конкретного обязанного субъекта, к сведению которого своевременно была доведена соответствующая обязанность по решению суда.

В зависимости от характера такого требования неисполнение судебного решения может проявляться в:

- бездействии обязанного лица относительно осуществления предусмотренных законом или определенных судом мер, направленных на исполнение этого решения;

- совершении действий, которые прямо запрещены в самом судебном решении.

Что касается соответствующего обязательного предписания, содержащегося в судебном решении, то оно может требовать как определенного одноразового действия, так и многократного исполнения или длительного во времени воздержания от совершения определенных действий.

Для установления факта умышленного неисполнения судебного решения имеет важное значение выяснение вопроса о наличии реальной возможности его исполнить.

Субъективная сторона

Наличие вины в форме прямого умысла.

Соответствующее разъяснение предоставила коллегия судей Уголовного суда ВС.

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