"Слуга народа" против Минских соглашений

"Слуга народа" против внесения в Конституицию нормы об особом статусе Донбасса. Об этом вчера стало известно из интервью главы партии Александра Корниенко. По его словам, ни в одном из готовящихся законопроектов по децентрализации такая норма не прописана.

В принципе, об этом ранее – правда, несколько туманно говорил и президент. Но после того, как он съездил в Париж и там подписался под меморандумом "нормандской четверки", были основания полагать, что Владимир Зеленский передумал: ведь в меморандуме прямым текстом была записана необходимость выполнять Минские соглашения. А внесение "особого статуса" в Конституцию – одно из неотъемлемых условий "Минска-2".

Но теперь лидер правящей партии заявляет, что она против этого. И, соответственно, против Минских соглашений. В субботу эта партия планирует собрать свой очередной съезд, где хочет разобраться, какая же у нее идеология. Неплохо бы заодно разобраться, какой у "слуг народа" есть мирный план, кроме "Минска-2".

Тем, кто голосовал за Зеленского, а потом и за "слуг народа", не нужно напоминать о том, что они голосовали за мир. И президент до сих пор рассказывает, что прекращение войны – его ключевая задача. Но выполнять мирный план, который сам одобрил на встрече "нормандской четверки", ни он, ни его партия не хотят. И что они думают делать дальше?

Очевидно, что в случае невыполнения Минских соглашений боевые действия на Донбассе продолжатся. И хорошо еще, если они будут такими, как сейчас, а не такими, как в 2014-15 году. Если власть готова к такому сценарию, она должна честно сказать всем: Украина продолжить воевать ради того, чтобы в Конституцию не записали норму об особом статусе Донбасса. И заодно неплохо бы спросить у собственных граждан: хотят ли они воевать за то, чтобы у Донбасса не было особого статуса?

Комитет по правам человека – против воды для Крыма

Тема восстановления водоснабжения Крыма, которая в начале недели всплыла практически случайно, вчера была одной из основных. Среди "слуг народа" нашелся еще один депутат, который поддержал идею дать Крыму воду, чтобы получить доход для бюджета. Однако это был один человек. А тем временем целый парламентский комитет по правам человека принял решение о невозможности восстановления водоснабжения Крыма до его возврата Украине.

Кстати, представитель комитета, нардеп-порошенковец Алексей Гончаренко написал, что комитет принял решение о невозможности поставок воды – что породило сомнение в том, что он вообще знает, о чем идет речь. Что воду в Крым пускают по каналу, а не поставляют в полуторалитровых бутылках.

И это не единственный казус. Еще больший казус в том, что решение принял комитет по правам человека, основная задача которого – защищать эти самые права. И в этом комитете, видимо, считают, что защищают права жителей Крыма, когда лишают их воды.

Но самый большой казус в том, что парламентский комитет вообще не имеет отношения к решению этого вопроса. В мае 2014 года решение о перекрытии Северо-Крымского канала принималось правительством без участия парламента, а дамбу через канал и вовсе построили по решению херсонской власти. Так что, если решение о восстановлении водоснабжения будет принято, комитет Верховной Рады к нему никакого отношения иметь не будет.

Центр памяти Холокоста отказал Зеленскому

Тем временем украинская власть попала в очередной политико-исторический казус. Центр памяти Холокоста "Яд-Вашем" ответил отказом на просьбу главного раввина Украины Моше Асмана о причислении к списку "праведников мира" митрополита Украинской греко-католической церкви времен Второй мировой войны Андрея Шептицкого. Несмотря на то, что эту просьбу поддержал и пропиарил во время визита в Польшу лично Зеленский.

Фигура Шептицкого неоднозначна. С одной стороны, действительно существуют доказательства того, что он способствовал спасению 160 евреев. С другой – существуют и доказательства, что он приветствовал приход в Украину нацистов и способствовал формированию дивизии СС "Галичина".

Асман (а за ним и Зеленский) попытались выдвинуть на первый план одну сторону деятельности митрополита и затушевать другую. Но даже в Польше, где украинский президент рекламировал запрос в "Яд-Вашем", к Шептицкому относятся негативно – из-за его покровительства ОУН и УПА, устроившим резню поляков на Волыни в 1943 году.

А потому просьба, о которой Зеленский рассказал своему польскому коллеге Анджею Дуде, была обречена. Как обречены все попытки и прошлой, и нынешней украинской власти представить галицких националистов как положительных героев на международном уровне. Уж слишком много в их истории грехов, которые соседние народы никогда не простят.

Депозиты в гривне – меньше 10%?

В Украине грядет падение ставок по депозитам. Об этом вчера заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий. Правда, он соотнес свой прогноз с утверждением новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, а сам МВФ вчера же объявил, что срок этого утверждения пока неизвестен. Однако, с учетом того, что правительство продолжает надеяться на нее и что фонд в принципе согласен продлить сотрудничество, рано или поздно этот момент придет. А значит, придет и момент падения депозитных ставок.

По словам Чурия, процент по долларовым депозитам опустится до 1, а по гривневым – опустится меньше 10%. В принципе, с долларовыми депозитами ситуация давно аховая: они перестали пользоваться у банков популярностью еще тогда, когда Верховная Рада запретила долларовые кредиты. Сегодня по пальцам можно пересчитать банки, которые размещают депозиты в американской валюте хотя бы под 2-3%. А некоторые либо вообще отказались от валютных депозитов, либо предлагают под символические 0,1%.

И это даже не связано с финансовой ситуацией в Украине – такова общеевропейская тенденция, при которой в ЕС даже появились банки, предлагающие разместить депозиты под отрицательный процент. Не могут же банки с иностранным капиталом, предлагающие такие депозиты в своих странах, делать исключения для Украины.

А вот с гривневыми депозитами ситуация иная. Еще недавно их можно было разместить под 15-17%, но после резкого снижения учетной ставки Нацбанка было очевидно, что таких предложений больше не будет. Однако предложения по 10-11% еще есть и в ближайшие месяцы сохранятся.

Ниже 10% предложения по гривневым депозитам опустятся тогда, когда учетная ставка опустится еще раз. А если она опустится до 7%, как это заявляли недавно, то и депозитные предложения ниже этой ставки. И тогда многие задумаются над поиском альтернативных путей сохранения своих денег.

Приведет ли коронавирус к кризису?

Международное энергетическое агентство вчера опубликовало доклад, в котором сообщило о снижении мирового спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса. Причем прогноз о снижении спроса дается минимум на весь первый квартал 2020 года.

Правда, это не значит, что нефтяные цены вновь обрушатся, как в 2015 году. ОПЕК уже приняла решение о том, что добыча нефти будет снижена, и это не только стабилизировало рынок, но и вернуло его к росту, который продолжается уже три дня. Так что халявных нефти и газа не будет – тем более что власти США, в отличие от 2015 года, не заинтересованы в том, чтобы цена нефти падала ниже 50 долларов.

И в целом уже очевидно, что, пережив первый шок, связанный с эпидемией, мировые рынки начинают адаптироваться к новым условиям. Этому способствует и поведение американских властей, которые не заинтересованы в том, чтобы в год президентских выборов в стране началась экономическая рецессия.

А потому с большой вероятностью можно сказать, что в 2020-м мировой кризис вряд ли начнется. О 2021 годе с такой же вероятностью говорить сложно, но дело тут уже не в коронавирусе, который к тому времени должен закончиться. Там уже все будет зависеть от того, пойдут ли Штаты на новую торговую войну с Китаем.