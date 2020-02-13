Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявлял, что информация о прослушивании прихожан синагоги детективами Бюро - это фейк.

Однако при этом конфиденциально встречался в октябре 2018 года с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом в связи с прослушиванием.

Об этом религиозный деятель написал в своем Facebook.

По словам раввина, когда он услышал "нечестные слова" Сытника, сказанные на заседании комитете Верховной Рады, ему стало грустно. Асман напомнил чиновнику, что при вступлении в должность тот клялся говорить только правду. Затем заявил, что может документально подтвердить свое обвинение.

"Артем Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге – это фейк. Увы, вчера он публично сказал неправду, – я располагаю документами, подтверждающими обратное. Более того, Артем Сергеевич встречался со мной конфиденциально , и я предоставил ему необходимые доказательства преследования моих прихожан, поэтому утверждать, что он, возможно, не в курсе – бессмысленно. По этому поводу мы располагаем и другими документами и доказательствами от международных партнеров, глубоко озабоченных сложившейся ситуацией", - написал раввин.

Он добавил, что Сытник также назвал фейком информацию о слежке в Страсбурге. При этом детектив, пойманный на слежке в Страсбурге, и фигурирующий в протоколе о проведении аудиоконтроля в синагоге, - это одно и то же лицо, сотрудник Сытника Сергей Рокунь.

Асман утверждает, что НАБУ преследует прихожан синагоги и что он лично общался со свидетелями, которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей.

Раввин пообещал информировать о сложившейся ситуации международную общественность, а также обратиться к руководству страны с просьбой принять меры.

К посту он приложил протокол о результатах проведения аудиоконтроля.

Как писала "Страна", в 2018 году еврейская община обвинила НАБУ в прослушивании прихожан в центральной синагоге Киева. Вероятнее всего, ведомства могли прослушивать депутата Верховной Рады Георгия Логвинского.

Тогда НАБУ отрицало, что следит за посетителями синагоги.