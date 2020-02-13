Украина в дальнейшем собирается поддерживать усилия коалиционных войск в Афганистане. Поддержка предполагает участие в тренировках, а также дипломатическую помощь в мирном урегулировании конфликта в этой стране.

Как сообщается в Facebook Министерства обороны Украины, об этом глава ведомства Андрей Загороднюк заявил на заседании в Брюсселе Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

"Учитывая то, что сильные и самодостаточные силы национальной безопасности и обороны Республики Афганистан являются важным элементом в достижении дипломатического успеха в Афганистане, мы продолжим содействовать усилиям в тренировочно-совещательной деятельности. Украина поддерживает усилия коалиционных войск в мирном урегулировании конфликта в Афганистане дипломатическим путем", - отметил министр.

Затем он поблагодарил партнеров за предоставление логистического обеспечения Украинский персонала в миссии.

В Брюсселе Загороднюк также подтвердил и намерение Украины участвовать в тренировочной операции НАТО в Ираке, сообщает Укринформ.

"Мы четко заявили, что мы будем участвовать. Вероятность крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, они также это поддерживают. Для нас это важно, потому что мы стратегически заинтересованы в увеличении своего участия в программах НАТО. Это и наш опыт, и нам опыт, всем от этого польза", - сказал глава военного ведомства.

По его словам, пока у Украины нет конкретных предложений по численности персонала или формату участия в такой тренировочной миссии.

Ранее "Страна" сообщала, что Загороднюк призвал Венгрию разблокировать работу комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Напомним, министр обороны Украины прибыл в штаб-квартиру НАТО 12 февраля.