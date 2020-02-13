Нацбанк Украины дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям относительно раскрытия информации об услугах на веб-сайтах и в рекламе. На такой шаг регулятор пошел, учитывая ряд предложений участников рынка и банков к Положению об информационном обеспечении банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг. Об этом пишет "Юрлига".

Уточняется, что требования к банкам заработают с 2 июня 2020 года (ранее требования к веб-сайтам должны были заработать со 2 марта 2020 года).

Указанные изменения утверждены постановлением Правления Нацбанка от 11 февраля 2020 года № 18 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 28 ноября 2019 года № 141".

В течение февраля - мая 2020 года Нацбанк вместе с банками проведут совместную работу и отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получать от финансовых учреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах.

Главное изменение, которое должно произойти на веб-сайтах и рекламе банков: должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация об услугах, их полной стоимости для потребителя, условиях получения и рисках.

Профильное подразделение Нацбанка - Управление защиты потребителей финансовых услуг - с 2 июня 2020 года начнет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Напомним, что НБУ обязал банки размещать на сайтах калькуляторы своих услуг для клиентов.

Также мы писали о том, что в Украине вступил в силу закон о раскрытии всех скрытых комиссий по кредитам.