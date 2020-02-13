В связи с катастрофой самолета МАУ в Иране президент Украины Владимир Зеленский срочно прервал отдых в Омане и вернулся из Маската в Киев. Обратно он летел тем же чартерным самолетом, на котором в Оман прибыл из Москвы Николай Патрушев.

На это обратили внимание журналисты программы "Схемы".

Как выяснили "Схемы", из аэропорта столицы Омана Маскат Зеленский улетел 8 января в 18:30 по киевскому времени чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000. Его бортовой номер - 9H-VJN.

Первое. Согласно информации из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов, этот самолет прилетел в Оман из Москвы. По данным источника "Схем", 8 января около часа ночи в Маскат им же прибыл российский государственный деятель Николай Патрушев.

Второе. С Николаем Патрушевым перед Новым годом встречался мэр Харькова Кернес и Роберт Тэдеев (брат экс-нардепа Эльбруса Тэдеева, у которого когда-то работал помощником Ермак, которого недавно назначили главой Офиса Президента).

И дальше журналисты предлагают сделать очевидные выводы.

Видео: YouTube/ Радіо Свобода

Журналисты получили подтверждение первому утверждению с помощью другого источника в базе данных о пересечении границы Российской Федерации.

Патрушев занимал пост директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России с 1999 до 2008 годы. А с 2008 года является секретарем Совета безопасности России.

"Схемы" хотели спросить у Зеленского, встречался ли он в Омане с Патрушевым. Пресс-служба президента прислала письмо с уведомлением о том, что такой встречи не было.

"Сообщаем, что президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым", - говорится в ответе на запрос.

Как писала "Страна", сегодня стало известно о заявлении Офиса президента, что январский визит Зеленского в арабскую страну не носил статуса официального.

Мы также разбирались, почему президент вернулся в Украину из Омана не в день авиакатастрофы, а уже 9 января.