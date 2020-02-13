НКРЭКУ одобрила проект решения, измеяющий механизм определения платы за услуги распределения природного газа для бытовых потребителей, которые являются новыми или которые в течение прошлого газового года не потребляли природный газ. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Уточняется, что среднее значение платы для бытовых потребителей составит:

2,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления еды;

8,8 грн в месяц (при годовой мощности 126 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления еды;

21,9 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год) - для комплексного использования природного газа, в том числе для отопления.

В сообщении также отмечается, что соответствующий проект решения НКРЕКП будет принят в кратчайшие сроки.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепропетровской области мошенники заправляли авто клиентов АЗС бытовым газом.

Также мы сообщали, что в Кабмине заявили, что в феврале ждут новую цену на газ для населения.