Украинцы будут меньше платить за обслуживание сетей при отсутствии потребления газа
НКРЭКУ одобрила проект решения, измеяющий механизм определения платы за услуги распределения природного газа для бытовых потребителей, которые являются новыми или которые в течение прошлого газового года не потребляли природный газ. Об этом сообщается на Правительственном портале.
Уточняется, что среднее значение платы для бытовых потребителей составит:
- 2,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления еды;
- 8,8 грн в месяц (при годовой мощности 126 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления еды;
- 21,9 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год) - для комплексного использования природного газа, в том числе для отопления.
В сообщении также отмечается, что соответствующий проект решения НКРЕКП будет принят в кратчайшие сроки.
Ранее "Страна" писала о том, что в Днепропетровской области мошенники заправляли авто клиентов АЗС бытовым газом.
Также мы сообщали, что в Кабмине заявили, что в феврале ждут новую цену на газ для населения.