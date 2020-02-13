В Херсонской областной госадминистрации создали Службу счастья и улучшения качества жизни. Новое ведомство возглавила 32-летняя Весна Карпук.

Об этом сообщается на сайте администрации.

На официальном ресурсе Херсонской ОГА уточняется, что распоряжение о назначении председатель администрации подписал 7 февраля. А к исполнению обязанностей Карпук приступила 10 числа.

В краткой биографии Весны говорится, что она родилась и выросла в Херсоне, в местном государственном университете получила два образования: филологическое и экономическое. В течение 7 лет работала директором в ООО "Pull and Bear Украина" - бренда одежды. Женщина воспитывает сына.

Условия конкурса на должность требовали, чтобы у кандидата был диплом социолога. Карпук ему не соответствует, однако в своем Facebook заверила, что честно прошла все этапы отбора.

"Путь был нелегким: 720 вопросов по Конституции Украины, законам о государственной службе, о предотвращении коррупции, гендерном неравенстве, дискриминации инвалидов; 5 собеседований; полиграф; тестирование на выявление потенциала: интересы, способности, уровень IQ; спецпроверка", - рассказала Карпук, через что ей пришлось пройти ради должности главной по счастью в Херсоне.

Как пишут СМИ, на вопрос журналистов, почему ее поддержала конкурсная комиссия, Карпук ответила, что "имеет оригинальное имя, которое хорошо подходит в Службу счастья".

В соцсети новой чиновницы обнаружились весьма горячие фото в откровенных позах и даже снимок с Зеленским (судя по всему, сделанный несколько лет назад). Правда, на момент публикации материала Карпук убрала пикантные снимки и кадр с Зе из общего доступа.

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