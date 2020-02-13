В Днепре внедорожник влетел под грузовой вагон состава, который выполнял маневры. ДТП произошло на левом берегу города на улице Яхненковской. По предварительной информации, девушка-водитель "Тойоты Прадо", вероятно в сумерках не заметила поезд, и пыталась объехать остановившийся на запрещающий сигнал грузовик. Об этом пишет "Днепр оперативный".

Фото: dnepr.express

Поскольку поезд маневрировал на малой скорости, удалось избежать тяжких последствий столкновения. В результате ДТП существенные повреждения получил автомобиль. Девушка-водитель не пострадала и смогла покинуть место происшествия самостоятельно.

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