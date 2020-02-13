Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева. В иске он требует выплатить ему премию за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Об этом топ-менеджер компании заявил 13 февраля в программе "Обратный отсчет" на канале "UA: Первый".

"Я требую выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору – выплаты зарплаты. Эта премия – это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря (2019 года – Ред.)", – пояснил он.

Видео: YouTube/ UA:Перший

Витренко сообщил, что предлагал руководству страны варианты решения проблемы с выплатой премии, однако реакция на них отсутствует.

"Я надеюсь, что решение (Печерского суда - Ред.) будет справедливым, никто туда телефонировать не будет", – сказал гость в студии.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как топ-менеджеры "Нафтогаза" борется за премии, общая сумма которых составляет 25 миллионов долларов.

Также мы писали, что в середине января Витренко предложил руководству страны разделить его премию поровну между всеми украинцами.