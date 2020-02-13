Полиция рассказала подробности сегодняшнего инцидента в Белой церкви, когда из-за обнаружения в подвале жилой пятиэтажки тротила были эвакуированы жильцы дома.

"Опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю", - сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция эвакуировала почти 200 жильцов из 70 квартир.

Позже полиция Киевской области добавила, что взрывотехники изъяли опасное вещество для дальнейшего обезвреживания.

"Сейчас все эвакуированные жители уже имеют возможность вернуться в квартиры. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства и условия, при которых взрывчатка попала в подвальное помещение, полиция устанавливает", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

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