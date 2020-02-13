Фото стычки мышей на платформе метро получило престижную премию Wildlife Photographer of the Year (Фотограф года дикой природы) от лондонского Музея естествознания в этом году. Она победила в номинации "People’s Choice".

Об этом сообщает PetaPixel.

Автор снимка 25-летний фотограф Сэм Раули. Он рассказал, что сфотографировать двух мышей, которые дерутся за объедок на станции метро, было непросто. Это удалось после того, как он провел в лондонской подземке пять ночей подряд, карауля удачный момент.

"Думаю, еще никто не видел их в таком свете" - сказал Раули. Его фото отобрали из более чем 48 тысяч представленных изображений. В финал вышли 25 работ.

"Я так рад выиграть. Это была мечта всей моей жизни - добиться успеха в этом конкурсе с фотографией, сделанной в повседневной обстановке в моем родном городе. Надеюсь она покажет людям, какие неожиданные драмы, разворачиваются в обыденной и знакомой им городской среде" - рассказал фотограф.

Фото победителя вместе с другими работами будет выставлено на специальной выставке в Музее естественной истории до 31 мая.

Напомним, что ранее было определено лучшее фото дикой природы 2019 года.

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