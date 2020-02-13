Украина считает, что ее союзники в Североатлантическом Альянсе заинтересованы в возобновлении работы комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Киев надеется, что Венгрия, заблокировавшая участие Украины в комиссии в 2018 году, в скором времени изменит решение.

Как передает "Укринформ", об этом 13 февраля заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в Брюсселе во время встречи с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО.

Венгрия заблокировала участие Украины из-за принятия закона "Об образовании", который, по ее мнению, ущемляет права национальных меньшинств. Позицию страны поддержала Венецианская комиссия, рекомендовавшая внести в закон изменения. Украинский министр заверил, что все уже исполнено Киевом.

"Все страны во время встреч в двустороннем или многостороннем форматах выразили ожидание, что мы возобновим работу комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Сейчас она не работает из-за позиции Венгрии. Мы уже приняли рекомендации Венецианской комиссии, поэтому считаем, что путь открыт, и рассчитываем, что Венгрия сделает все необходимые шаги, чтобы разблокировать наш статус", - сказал Загороднюк.

Он добавил, что все работающие с Украиной страны оказывают ей помощь в реформах и тренировке войск, а также перенимают реальный боевой опыт, накопленный украинцами за пять лет на Донбассе.

Как писала "Страна", министр обороны Украины прибыл в штаб-квартиру НАТО вчера.

Мы также рассказывали, что 12 февраля Владимир Зеленский встретился с Еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, который пообещал защищать языковые права нацменьшинств в Украине. Однако в пресс-релизе Офиса президента о результатах встречи не упоминается об обсуждении проблем нацменьшинств.