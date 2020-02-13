В Шанхае более половины опрошенных зарубежных компаний полностью восстановили работу на фоне действий властей Китая по борьбе с коронавирусом нового типа и оказанию помощи предприятиям в возобновлении нормальной деятельности.

Еще свыше 30% компаний восстановили производство частично, а по-прежнему не работают около 10%. Об этом свидетельствуют данные Шанхайской ассоциации иностранных инвестиций (SAFI), которая провела опроса более 50 иностранных предприятий города, передает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что для возобновления работы иностранные компании стали широко применять телекоммуникационные средства, что позволяет избежать тесных физических контактов между работниками.

По словам главы SAFI Хуан Фэна, возобновили свою деятельность такие компании, как датский производитель игрушек LEGO и германский автопроизводитель BMW, при этом их сотрудники работают удаленно.

Иностранные компании, частично возобновившие работу, также стали применять более гибкую систему труда, при которой на своих рабочих местах находятся только ключевые сотрудники, а остальные при этом работают удаленно.

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