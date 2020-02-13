Близкий друг и соратник экс-президента Петра Порошенко, а также фигурант скандала с оборонными закупками Олег Гладковский (раньше – Свинарчук) посетил в Киеве одно из известнейших мировых шоу. Его заметили во Дворце спорта на шоу "Crystal" труппы Cirque du Soleil.

Фото бизнесмена и политика оказалось в распоряжении "Страны".

Гладковский сидел в 7-м ряду, на местах в vip-секторе. На представление он пришел в компании Илоны Ярмолюк.

О культурном досуге друга Порошенко написал Telegram-канал "Политика Страны".

"А вот и фото Гладковского на цирковом представлении. Он туда пошёл вместе с Илоной Ярмолюк - блондинкой, с которой он сейчас состоит в отношениях ("Страна" публиковала видео с их отдыха в Испании)", - сказано в сообщении канала.

Посмотреть на испанские фото сменившего фамилию Свинарчука можно здесь.

Ранее мы подробно описывали биографию Гладковского.