Министерство юстиции Беларуси разработало проект изменений закона "О государственных символах Республики Беларусь". В нем предложен обновленный вариант государственного герба страны.

Об этом сообщает сайт "КП".

В гербе изменилось следующее:

немного увеличилась красная звезда;

увеличился контур территории Беларуси;

изменились изображения колосьев, цветков клевера и льна;

поменялась форма красно-зеленой ленты.

А главное - глобус развернули так, что на его видимой части отображается не территория России, а Европа и стала видна Северная Америка.

Изменения в дизайне герба объяснил министр юстиции республики Олег Слижевский.

"Изменения связаны с тем, что возникали вопросы к изображению государственного герба. На основании различных мнений геральдический совет при президенте внимательно проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что изображение нуждается в усовершенствовании", - пояснил чиновник.

Он рассказал, что звезда в нынешнем виде больше "применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинствующий характер". Но поскольку Беларусь - миролюбивое государство, звезду немного переделали.

Что касается земного шара, то министр не объяснил, почему его развернули. Он лишь сказал, что параллели и меридианы на действующем гербе нарисованы так, будто планета помещена в клетку. Поэтому их линии сделали тоньше.

Слижевский добавил, что изменения в дизайн внесены по просьбам и с учетом пожеланий граждан Беларуси.

Если изменения примут, то в стране придется менять печати, паспорта и все предметы, на которых нанесено изображение герба. Сколько на это уйдет средств, пока не ясно.

Как писала "Страна", в конце января лидер страны Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на Беларусь и заявил, что не хочет быть последним президентом.

Также мы рассказывали о скандале в Великобритании в связи с тем, что Лондон внес украинский герб в список символики экстремистов.