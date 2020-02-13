Западные регионы России и центральную часть страны в эти выходные, 15 и 16 февраля, накроет мощным атлантическим циклоном, который принесет в Москву фантастически низкое атмосферное давление уже в начале следующей недели.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, такой мощный циклон редко встретишь даже в тропиках, где они бывают. По своему давлению этот циклон характеризуется как "супертропический".

"Давление невероятно низкое - 930-935 гектопаскалей [697,5-701,3 миллиметров ртутного столба в эпицентре циклона]. По некоторым прогнозам, будет и менее 930 гектопаскалей. Это фантастически", - отметил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что из-за циклона в Москве с понедельника начнутся резкие изменения погоды. "Прежде всего, речь про усиление ветра и резкое падение атмосферного давления", - сказал Вильфанд.

При этом медики отмечают пагубное влияние низкого атмосферного давления на организм человека: у гипотоников (людей с пониженным артериальным давлением) оно еще сильнее понижается, у гипертоников (с повышенным артериальным давлением) оно повышается.

Влияние атмосферного давления на организм человека. Фото: lifegid.com

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