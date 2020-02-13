В Киеве полиция задержала женщину, которую подозревают в убийстве сожителя при превышении пределов необходимой обороны. Во время конфликта мужчина замахнулся ножом на гражданскую жену, а она начала активно защищаться.

В результате смертельную травму получил сожитель. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

Уточняется, что в полицию обратилась киевлянка с заявлением о том, что в доме на улице Замывной сожитель ее матери получил ножевое ранение. На место происшествия выехали скорая помощь, правоохранители и кинолог.

По словам старшего следователя Голосеевского управления полиции Лилии Бабковой, полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили свидетелей и установили обстоятельства происшествия.

"Накануне 41-летний местный житель употреблял алкогольные напитки со своим знакомым. После "посиделок" пришел домой, где у него с сожительницей возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчина стал угрожать женщине ножом, который схватил со стола. В результате произошла потасовка, в ходе которой сожитель дернул руку, которую держала женщина, и получил смертельное ранение", - рассказала следователь.

По данным экспертов, смерть потерпевшего наступила в результате проникающего травмы живота. 63-летнюю фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Мы установили, что в течение 22 лет совместной жизни между гражданскими супругами регулярно возникали семейные ссоры и драки. При этом женщина не обращалась в правоохранительные органы за помощью", - отметила Лилия Бабкова.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по ст. 118 (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Фигурантке сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее "Страна" писала о том, что отец погибшего курьера Glovo в Киеве рассказал свою версию событий смерти сына.

Также мы сообщали, что полиция ищет убийцу одессита, которого зарезали раскладным ножом на Оболони в Киеве.