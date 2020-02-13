Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" повысило тариф на теплоснабжение за январь на 5% по сравнению с декабрем - до 1 356,62 гривен/Гкал. Базовый тариф, утвержденный на отопительный сезон 2019/2020 составил 1 654,41 грн/Гкал. Об этом говорится на сайте КГГА.

Уточняется, что в декабре "Киевтеплоэнерго" снизило тариф на тепло на 22% до 1 290,44 грн/Гкал. А в январе предприятие его увеличило до 1 356,62 грн/Гкал.

Фото: kyivcity.gov.ua

При этом "Киевтеплоэнерго" отмечает, что в январе тариф на тепло ниже на 18% по сравнению с базовым тарифом.

Предприятие объясняет повышение начислений в платежках за январь по сравнению с декабрем снижением среднемесячной температуры в январе на 2% и увеличением объемов потребления тепла зданиями.

В частности, средняя температура воздуха в декабре составила +2,7 градусов, а в январе +0,8 градусов.

Также отмечается, что начисление за отопление проводятся согласно показаниям домовых счетчиков, которые "Киевтеплоэнерго" фиксирует в последнюю декаду каждого месяца (с 20-го числа до последнего дня месяца). От того, когда были зафиксированы показания счетчика, также зависит начисление в платежках.

В декабре 2019 года показания были зафиксированы по состоянию на 23 число, в январе 2020 года - по состоянию на 28-е.

Таким образом, в расчет берется не календарный месяц, а количество дней от и до фиксации показаний счетчиков в обоих месяцах.

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук рассказал Зеленскому, как удалось уменьшить платежки на тепло в Украине.

Также мы сообщали, что почему в Украине начали повышать тарифы на отопление и сколько теперь насчитают в платежках за январь.