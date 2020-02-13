Крымскотатарский телеканал ATR, в понедельник заявивший о блокировании госфинансирования и банковских счетов, 14 февраля может остановить вещание на территорию Крыма. Это связано с огромной задолженностью канала перед владельцем телевышек.

О прекращении вещания сообщается на сайте ATR.

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), которому канал задолжал 368 тысяч 859 гривен, готов в пятницу отключить ATR от четырех телевышек, которые передают сигнал на Крым.

Сайт канала опубликовал выдержку из письма КРРТ генеральному директору ATR Ленуру Ислямову.

"Концерн РРТ (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения) настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО "Телевизионная компания "Атлант-СВ" о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 года, концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности",- говорится в письме.

Напомним, впервые о недофинансировании из госбюджета на ATR заявили в середине января. Тогда канал запустил сбор средств.

Между тем в аннексированном Крыму решили запустить телепередачу и выпускать газету на украинском языке.