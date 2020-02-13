В Украине с 1 апреля начнется второй этап медреформы, который может привести к закрытию больниц, а 13 миллионов человек в стране могут автоматически выпасть из программы медгосгарантий.

Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, сообщает пресс-служба политсилы.

"В нынешнем году в рамках продолжения медреформы треть населения вообще выпадает из системы бесплатного медобслуживания. Получить бесплатную медицинскую помощь смогут только те граждане, которые заключили договора на обслуживание с участковыми врачами", - сказал Юрий Бойко.

По его информации, такие договора заключили менее 30 млн украинцев. Это значит, что почти 13 миллионов человек останутся без бесплатной медицинской помощи, потому что без "прикрепления" участковый врач не имеет права бесплатно принимать пациента и выдавать направления для дальнейшего бесплатного лечения.

"Таким образом, у людей остается небольшой выбор: либо лечиться народными средствами, либо платить за лечение в больнице из своего кармана", - сказал Бойко.

По его словам, сейчас больницы финансируются за счет медицинской субвенции. Она гарантированно покрывает расходы на зарплаты медперсоналу и оплату коммунальных услуг. Но по новой схеме гарантированное финансирование медицины значительно урежут. Это может повлечь серьезное сокращение медперсонала.

"Убирая жесткие бюджетные правила постатейного финансирования медицины, власть обрекает больницы на жесточайшую экономию средств. Фактически лечить бесплатно будут только тех пациентов, на которых хватит денег, а те больницы, которые не уложатся в рамки, вынуждены будут закрываться", - заявил Юрий Бойко.

Напомним, "Страна" подробно описывала, что ждет украинскую медицину с 1 апреля после начала второго этапа медицинской реформы.