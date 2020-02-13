Национальный банк Украины ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), которое может привести к очередным демонстрациям под стенами центробанка, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла, и это был шок для всех. В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%", – сказал Чурий на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации.

Олег Чурий также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ проведет стресс-тестирование для 16 банков в 2020 году.

Также мы сообщали, что НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривной за рубежом.