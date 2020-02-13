Принц Гарри, недавно съехавший от британской королевы Елизаветы II к своей жене и сыну в канадский город Ванкувер, не переживает из-за переезда и отказа от королевских титулов.

Об этом сообщает издание Us Weekly со ссылкой на анонимный источник, близкий к королевской семье.

По словам источника Гарри "стал намного счастливее и расслабился". Дня него и Меган было важно уехать подальше от журналистов британских изданий, которые пара обвиняла в нечистоплотном освещении их жизни. Сын принца Чарльза хотел защитить от их излишнего внимания супругу и девятимесячного сына Арчи Харрисона и добился этого.

Журналисты издания утверждают, что Меган Маркл довольна, что теперь живет далеко от других членов королевской семьи.

Напомним, семейная пара пытается начать новую жизнь без королевских титулов. Меган нашла работу со ставкой 588 долларов в день, она любит гулять по парку с сыном, собаками и охраной.