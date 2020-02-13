В Министерстве культуры на запрос "Страны" официально заявили, что вычеркнули восстановленный памятник Жукову в Харькове из списка памятников. Об этом говорится в приказе министерства, которого на сайте ведомства нет.

Ранее на данный приказ ссылались активисты, требовавшие снести Жукова. Однако официально Минкульт этот документ нигде не публиковал.

То есть памятник советскому военачальнику времен Второй мировой войны теперь вне закона.

Приказ датирован 24 декабря 2019 года. В тексте говорится, что памятник Георгию Жукову на проспекте Григоренко в Харькове не подлежит занесению в Госреестр недвижимых памяток Украины и попадает под действие закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Решение был принято на основании обращения управления культуры Харьковской облгосадминистрации.

Фото приказа Минкульта о памятнике Жукову в Харькове

Напомним, что в Харькове в прошлом году представители Нацкорпуса снесли бюст маршалу. При этом вновь возникла потасовка, в которой пострадали трое полицейских.

Власти Харькова восстановили памятник,а имя маршала Жукова вернули одному из городских проспектов, после чего с мэрий начали судиться националисты. Они выиграли суд, но городские власти решили переименовать по результатам общественного обсуждения.

Мэр Харькова Геннадий Кернес дал старт возвращению проспекту Григоренко имени маршала Жукова.

Ранее мы писали, как и зачем националисты воюют с памятниками Жукову в Одессе и других городах.