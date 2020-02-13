В четверг, 13 февраля, компания Xiaomi представила флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Новое поколение ощутимо дороже предыдущего. Как и представленные на днях Galaxy S20, их китайские конкуренты Mi 10 поддерживают запись видео 8K, а также 5G. Разбирались, что предложили на сегодняшней презентации.

Xiaomi Mi 10

Презентация прошла в штаб-квартире в Пекине и была закрытой из-за ситуации с распространением нового коронавируса. На нее не пригласили гостей и журналистов, но транслировали событие онлайн.

Обе новинки работают на системе Qualcomm Snapdragon 865. Они оснащены изогнутыми дисплеями AMOLED, в левый верхний угол экранов врезаны фронтальные камеры и сканеры отпечатков пальцев. Основная камера в обоих моделях на четыре объектива, но они отличаются по параметрам.

В новых флагманах есть продвинутая система охлаждения. За тем, чтобы смартфон не перегревался отвечают девять температурных датчиков и трубка для теплоотвода, покрытая графитом и медной фольгой.

Базовая и продвинутая модель поддерживают NFC, двухдиапазонный GPS и 24-битный звук. Также предусмотрена функция записи замедленных видео.

В сети уже публикуют тесты камеры нового смартфона. Производитель поработал над автояркостью и пообещал, что она будет регулироваться, даже если источник света находится позади смартфона.

Модели отличаются камерами, объемами памяти, емкостью, мощностью зарядки.

Xiaomi Mi 10 идет в комплектации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Емкость базовой модели 4780 мА/ч. Поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядка. На полный заряд аккумулятора понадобится 65 минут.

Цветовая палитра смартфонов - персиковый, зеленый и черный.

Xiaomi Mi 10 Pro

Объем оперативной памяти 8 или 12 ГБ с накопителем на 256 или 512 ГБ. Емкость аккумуляторов 4500 мА/ч. Время полной зарядки 50 минут. Xiaomi Mi 10 Pro по проводу принимает заряд мощностью до 50 Вт, по воздуху - до 30 Вт.

Поддерживается функция беспроводной обратной зарядки, которая позволяет заряжать и другие устройства.

Два телеобъектива камеры Mi 10 Pro поддерживает 2- и 5- кратный оптический зум, а также 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой.

Фото: itc.ua

Xiaomi Mi 10 представлен в двух цветах - жемчужный белый и звездно-голубой.

Цена и старт продаж

С начала новинки поступят в продажу в Китае. С 14 февраля - Xiaomi Mi 10, с 18 февраля - Xiaomi Mi 10 Pro. Причем стартовую партию новых флагманов раскупили в первые минуты после открытия резервации. Правда, размер этой партии в компании не сообщили.

Украинские магазины пока не выставили ценники. Xiaomi назвала официальную цену гаджетов, которая. учитывая накрутки, в Украине будет выше.

Xiaomi Mi 10:

8 (128 ГБ) - 3 999 юаней (около 14 тыс грн);

8 (256 ГБ) - 4 299 юаней (около 15 тыс грн);

12 (256 ГБ) - 4 699 юаней (около 16 500 грн).

Xiaomi Mi 10 Pro:

8 (256 ГБ) - 4 999 юаней (около 17 500 грн);

12 (256) - 5 499 юаней (около 19 200 грн);

12 (512) - 5 999 юаней (около 20 100 грн).