В четверг, 13 февраля, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с руководителями посольств стран "Большой семерки", обсудил с ними ситуацию на Донбассе и заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске почти согласовали точку разведения сил.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Любопытно, что 12 февраля, то есть сразу после встречи Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона уже заявляла, что "практически" согласован развод войск на новом участке - в Гнутово.

Однако в ОБСЕ это опровергли и спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау вчера заявила, что никаких решений принято не было и неизвестно, смогут ли что-то решить в следующий раз.

Андрей Ермак озвучил в ходе встречи позицию президента по ситуации на Донбассе. В частности, речь о том, что война должна остановиться, а выборы по всей территории Украины должны быть проведены в конце октября.

Также Ермак добавил, что, по его мнению, Нормандский саммит в Париже был довольно успешным. Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря. Ермак заявил, что новые списки на обмен уже переданы в Минске. Однако, по мнению главы Офиса президента, важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира.

"Темп касаемо работы над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен", - сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента также сообщил, что по результатам вчерашней встречи в Минске практически согласована одна из трех точек для нового разведения. Однако, по его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

Напомним, "Страна" писала о том, что означает приход Ермака на Банковую и уволят ли Гончарука с Рябошапкой.