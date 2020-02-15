В столице Ингушетии Магасе 37-летний Магомедбашир Могушков признался в убийстве своей сестры Елизаветы Елоевой. Он убил девушку тремя ударами ножа после того, как увидел оперативное видео с места задержания Исы Альтемирова - одного из организаторов банды под названием "Казановы".

Елизавета Елоева попала на оперативное видео, поскольку находилась в одной квартире с членами преступной группы. Об этом пишут российские издания.

Уточняется, что члены банды "Казановы" соблазняли ингушских женщин, а затем вымогали у них деньги, шантажируя видеозаписями интимной связи. При этом некоторые женщины "платили натурой" и таким образом попадали в кабалу и фактически становясь проститутками.

При задержании бандитов Иса Альтемиров бросил в полицейских гранату, а затем выпрыгнул с пятого этажа и погиб. Граната не взорвалась, поэтому никто из сотрудников не пострадал. Во время обыска они обнаружили в квартире партию наркотиков, там же находились две женщины и мужчина.Судя по всему, ожна из этих женщин и была Елизавета Елоева.

Как признался Магомедбашир Могушков, узнав на видео свою сестру, он не выдержал позора и убил девушку. После этого он сам пришел в отделение полиции и написал явку с повинной.

Стоит отметить, что первоисточник видео уже удален из сети, поскольку после убийства девушки разгорелся скандал из-за того, что правоохранители опубликовали оперативное видео с незакрытыми лицами фигурирующих в нем людей.

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