В четверг, 13 февраля, на мировых биржах был зафиксирован рост цен на нефть несмотря на то, что Россия еще не высказала свою позицию по рекомендациям ОПЕК+ снизить добычу нефти.

Об этом информирует издание "Интерфакс".

Сообщается, что апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:10 по Киеву оценивались в $56,19 за баррель. Этот показатель на $0,4 (0,72%) выше цены торгов предыдущего дня на момент закрытия биржи.

Котировки фьючерсов бренда WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на $0,34 (0,66%) - до $51,51 за баррель.

Стоит отметить, что ранее цены на нефть снижались в связи с прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно нему, спрос на "черное золото" в этом году снижен на 365 тыс. б/с - до 825 тыс. б/с из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

При этом в агентстве предполагают, что в первом квартале текущего года мировой спрос на нефть сократится на 435 тыс. б/с. Отмечается, что это будет первым квартальным сокращением за более чем десять лет.

Напомним, что в начале этой недели из-за замедления распространения смертельного коронавируса цены на нефть вернулись к росту после долгого падения.

Также мы писали о том, что в понедельник, 10 февраля, цены на нефть снижались из-за минимизации вероятности созыва экстренной встречи стран-членов ОПЕК+.