Китайский коронавирус, которым по состоянию на 13 февраля заразилось уже 60 096 человек, не затрагивает детей, а вот стариков он не щадит.

Об этом со ссылкой на исследование в журнале New England Journal of Medicine пишет "Газета.ru".

Так, авторы работы заметили, что к середине января, когда коронавирусом заразилось почти 30 тысяч человек, не было известно ни об одном случае заражения людей младше 15 лет. Исследователи предположили, что дети менее подвержены заражению, или в случае болезни меньше страдают от симптомов.

До последнего времени сообщалось лишь о нескольких случаях заражения коронавирусом у маленьких детей, причем не у всех из них наблюдались симптомы. Это хорошая новость — дети реже моют руки и прикрывают рот при кашле и чихании, чаще трогают других, и такое поведение способствует распространению микроорганизмов.

Новый коронавирус значительно схож с тем, что в 2002-2003 годах вызвал вспышку атипичной пневмонии. Тогда среди более чем 8000 тыс. пациентов оказалось лишь 80 лабораторно подтвержденных случаев болезни среди детей и еще у 55 были симптомы атипичной пневмонии, но анализы не проводились. Позднее было установлено, что атипичная пневмония у детей младше 12 лет протекала значительно легче, чем у взрослых, детей и подростков не было среди погибших от болезни, а случай передачи вируса от ребенка другому лицу был зафиксирован всего один.

У ученых есть два объяснения такому повороту событий и в 2002 году, и сегодня: либо дети менее подвержены заражению, либо их организм более эффективно борется с вирусом.

Кроме того, нынешняя вспышка коронавируса началась с заражений на рынке морепродуктов, куда ходит не так уж много детей. Взрослые, зная о возможности заражения, внимательно следят за гигиеной и при появлении симптомов держатся подальше от детей, что сдерживает распространение вируса среди них.

Число зараженных растет, и исследователи не исключают, что больных детей тоже может стать больше. Тем более, что наверняка не известно, действительно ли дети подвержены заражению этим вирусом меньше, чем взрослые.

В любом случае, подчеркивают ученые, обычный грипп сейчас опаснее для детей во всем мире. Дети в возрасте до пяти лет находятся в группе риска развития серьезных осложнений при гриппе, они могут пострадать от пневмонии и дыхательной недостаточности. Очевидно, это связано с особенностями детской иммунной системы — когда организм борется с инфекцией, дети чаще взрослых сталкиваются с лихорадкой и повреждением тканей.

В целом же, большинство смертей от гриппа (до 85%) приходятся на людей старше 65 лет. Данные по коронавирусу отличаются мало — на людей старше 60 лет приходится около 80% смертей. Однако, в отличие от гриппа, вакцины от коронавируса пока нет.

Напомним, "Страна" писала о том, что новая диагностика коронавируса в Китае показала, что заболевших намного больше, чем считали раньше. За день добавилось почти 15 тысяч подтвержденных случаев.