Международный валютный фонд отметил прогресс Украины в проведении реформ и ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", – сказал он на брифинге в Вашингтоне, однако затруднился назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.

Райс отметил, что пятью основными фокусами новой программы является усиление верховенства права; борьба с коррупцией; повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика.

Он напомнил, что в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой глава Фонда отметила прогресс страны в реализации программы реформ.

Как сообщала "Страна", Украина получил $5,5 млрд кредита от МВФ в рамках новой трехлетней программы расширенного финансирования. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой. Одним из них является №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен снизить риски негативных последствий возможной денационализации ПриватБанка.

Напомним, глава Минфина Маркарова допустила прекращение сотрудничества с МВФ.