В пятницу, 14 февраля, на большей части Украины ожидается сухая и солнечная погода. Дождь и мокрый снег побеспокоит только западные регионы страны. А на севере и востоке хоть осадков и не прогнозируют, но небо будет затянуто тучами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ночь на 14 февраля украинцев ждет небольшой мороз - от 0 до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +2-6 градусов. В южных областях +8-9. Холоднее всего днем будет в Харьковской, Донецкой и Луганствой областях, где синоптики обещают температуру воздуха не выше +3.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День влюбленных.

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