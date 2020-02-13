В городе Белая Церковь недавно заселившиеся в 5-этажный дом люди обнаружили в подвале тротил. По предварительной информации, взрывоопасное вещество принадлежало ныне покойному жителю дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В четверг, 13 февраля, сотрудники полиции Киевской области проводят эвакуацию жителей 5-этажного дома в Белой Церкви в связи с обнаружением в подвале тротила. Всего обезопасить от взрыва планируется почти 200 человек из 70 квартир жилого дома.

Кроме полицейских на месте происшествия работают спасатели и работники аварийной службы, которые уже отключили газ в доме. На данный момент специалисты-взрывотехники пытаются изъять тротил из подвального помещения.

"Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сообщает пресс-служба полиции.

Скриншот: Полиция Киевской области в Facebook

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