После того как внук предыдущего главы Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Айсултан объявил, что обладает информацией о коррупции во взаимоотношениях правительств своей страны и РФ, казахстанские власти озаботились вопросом его здоровья.

Об этом со ссылкой на министра информации Казахстана Даурена Абаева пишет NUR.KZ.

"Я считаю неэтичным сейчас обсуждать и цитировать откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. В данном случае вызывают обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, под манипуляциями определенных людей", - сказал министр информации Казахстана.

Напомним, Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Летом 2019 года он предпринял попытку суицида и укусил полицейского.