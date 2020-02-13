Правительство уволило двух замминистров развития громад - Юлиана Чаплинского и Дмитрия Живицкого, последний из которых согласован согласован на должность главы Сумской областной государственной администрации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вчера на Кабинете министров принято решение об увольнении двух заместителей. Первый заместитель Дмитрий Живицкий согласован как кандидат на должность Сумской областной государственной администрации. Юлиан Чаплинский уволен в связи со сменой министра", - сказал вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

По его словам, новая команда заместителей сейчас согласовывается с премьер-министром. "Это профессиональные люди с соответствующим опытом, которые точно не завязаны на каких-то коррупционных схемах", - подчеркнул Шмыгаль.

Министр добавил, что у него есть видение формирования команды, с которой удастся достичь хороших результатов. В свою очередь Шмыгаль отметил, что не намерен менять государственного секретаря министерства, им останется Олег Войтович. "Я знаю его как очень профессионального и критически порядного человека, поэтому думаю, что нам с ним в команде будет работаться довольно продуктивно и комфортно", - сказал он.

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