Лидер донецкой хоккейной команды "Донбасс" Виктор Захаров забросил свою юбилейную шайбу в последнем матче чемпионата Украинской хоккейной лиги против "Белого Барса". 26-летний форвард стал автором ста голов в 183 матчах регулярного чемпионата.

Так, в среду, 12 февраля, Захаров приложил руку к победе "Донбасса" над противником в 34-м туре УХЛ со счетом 6:0. Об этом сообщает пресс-служба хоккейной лиги.

Всего за дончан Захаров сыграл 183 матча, в которых набрал 227 (100+127) баллов. В пресс-службе отметили, что наиболее удачным периодом для капитана "Донбасса" стал сезон 2015/16, во время которого Захаров набрал 100 (53+47) очков в 48 матчах.

Видео: YouTube/ УХЛ

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