В Киеве мужчина ударил своего знакомого ножницами в живот. Перед этим они выпивали и в ходе разговора между ними разгорелся конфликт. Теперь нападавший может получить до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

О происшествии в полиции узнали после того, как по номеру "102" поступило сообщение, что житель хостела в Дарницком районе получил телесное повреждение. На место направили следственно-оперативную группу.

Оказалось, что двое знакомых выпивали, в ходе разговора между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в результате чего один из них достал ножницы и ударил другого в живот. Нападавшего задержали. Это 31-летний житель Сумской области. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, "Страна" писала о том, как в селе Киевской области мужчина во время беседы ударил участкового в лицо отверткой.