Украинские полицейские в 2019 году обезвредили восемь преступных групп, которые занимались торговлей людьми. Всего же в Украине за прошлый год зарегистрировали 306 уголовных производств по факту преступлений, связанных с торговлей людьми. Самыми распространенными формами были трудовая и сексуальная эксплуатации.

Об этом рассказал начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Украины Артем Крищенко, сообщается на сайте МВД.

"В 248 уголовных производствах уже установлены граждане, совершившие эти преступления. Кроме того, за год нам удалось задокументировать и пресечь деятельность восьми организованных преступных групп, которые действовали в сфере торговли людьми", - сообщил руководитель подразделения.

По словам Артема Крищенко, в течение 2019 среди выявленных полицией фактов торговли людьми чаще всего встречалась трудовая эксплуатации. А вот в течение 2018 наиболее распространенной была торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В 2019 году украинские полицейские разоблачили 135 фактов трудовой эксплуатации.

В частности, осенью полицейские Днепропетровской и Одесской области задержали членов преступной группы, которые вербовали украинцев в трудовое рабство. Злоумышленники выбирали людей, которые находились в трудном материальном положении, обещали им высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда, но вместо этого заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов, а за любую ошибку жестоко наказывали - били или лишали пищи. Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии-поселения.

Также за год правоохранители пресекли 112 фактов сексуальной эксплуатации. Правоохранители Киевской области задержали подозреваемого в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом. Правонарушители предлагали женщинам работу "моделью" с высоким заработком за рубежом. На самом деле женщин отправляли в сексуальное рабство в страны Европы и Азии.

Кроме того, полицейские зафиксировали 47 фактов вовлечения в преступную деятельность, семь фактов торговли детьми и три - вовлечение в попрошайничество.

"От действий преступников пострадали 262 человека. Это - 145 мужчин, 107 женщин и десять детей. Чаще всего в группе риска оказываются незамужние женщины, одинокие матери, малообеспеченные лица. Также жертвой преступников становятся люди, подвергшиеся насилию, в том числе сексуальному, переселенцы, "дети улицы", дети-сироты, а также дети из неблагополучных семей", - назвал Крищенко группу риска.

Он добавил, что если речь идет о сексуальной эксплуатации, то в группе риска оказываются женщины в возрасте 18-30 лет, а если речь идет о трудовой эксплуатацию, то - мужчины в возрасте 25-45 лет.

"Отдельная категория - это дети. Чаще всего жертвами становятся несовершеннолетние в возрасте 13-18 лет, в первую очередь - девочки из неполных и реструктурированных семей, когда один из родителей неродной. Они уязвимы к сексуальной эксплуатации, привлечению к изготовлению порнографических материалов, попрошайничеству", - рассказал начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Артем Крищенко добавил, что сейчас использование рабского труда является серьезным вызовом для общества.

"Обращаемся ко всем гражданам быть осторожными к сомнительным вакансиям. Обязательно сообщайте близким подробности своего трудоустройства и при возникновении подозрения на недобросовестность работодателя сообщайте полицейским", - посеветовал Артем Крищенко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Мариуполе 30 человек попали в трудовое рабство, а с их родственников еще и брали деньги за это.

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