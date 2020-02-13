За прошлый год Аппарат Верховной Рады закупил 171 000 одноразовых стаканчиков, из которых 3 500 были сделаны из бумаги, остальные - из пластика.

Об этом сообщает общественное движение Чесно со ссылкой ответа на запрос. Сколько потратили на такое количество стаканчиков, в запросе не сообщается.

В ЧЕСНО посчитали, что если поставить все эти стаканчики друг на друга, то высота такой "башни" будет достигать 16,6 км. Такое же расстояние необходимо преодолеть, чтобы, например, добраться от станции метро "Бориспольская" в Киеве до аэропорта "Борисполь". Если же поставить стаканчики друг в друга, то высота достигнет 688 метров - это в шесть раз больше, чем памятник Родине-Матери в Киеве, или в 17 раз больше, чем здание Рады.

Башня из купленных стаканчиков превышает в 6 раз высоту монумента Родина-Мать. Фото: chesno.org

В кулуарах Верховной Рады стоят кулеры с водой для нардепов, журналистов, работников аппарата парламента.

Фото: chesno.org

Напомним, запрет на одноразовые пластиковые изделия в марте 2019 года одобрил Европарламент: в ЕС рассчитывают избавиться от этого вида пластика в течение двух лет.

Как сообщала "Страна", в Минэнерго хотят запретить использование пластиковых пакетов уже со следующего года.

Президент Владимир Зеленский пообещал запретить пластиковые пакеты в Украине. Рада одобрили идею запрета пластиковых пакетов с 2022 года.