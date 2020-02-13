В Закарпатье в инфекционную больницу обратился гражданин Китая, его отправили в карантин на 14 дней, потому как именно этот период считается инкубационным в случае коронавируса.

Об этом со ссылкой на директора Закарпатской областной инфекционной больницы Михаила Поляка сообщает Мukachevo.net.

По данным Поляка, иностранец приехал в Ужгород из Киева вечером 12 февраля. В украиснкую столицу он прилетел из Китая с пересадкой в Дубае. В больницу мужчина обратился сам, медики госпитализировали пациента на 14 дней.

Напомним, по состоянию на начало дня 13 февраля число жертв вируса Covid-19 выросло до 1 363 человек, зараженных уже 60 096.

Также мы писали, что новая диагностика коронавируса в Китае показала, что заболевших намного больше, чем считали раньше. Например, в провинции Хубэй за день число подтвержденных случаев увеличилось на 15 тысяч.