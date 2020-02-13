Киевская городская администрация планирует до конца года открыть обновленный кинотеатр "Киев", который сейчас нуждается в капитальном ремонте. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Как сообщил заместитель столичного городского головы Владимир Слончак, процесс возобновления работы кинотеатра замедляет то, что он является памятником архитектуры местного значения и требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования.

Напомним, в апреле сеть "Синема Центр" выиграла аукцион на аренду столичного кинотеатра Киев, предложив арендную плату в 2 169 253 гривны ежемесячно, что в 48 раз выше суммы, которую предыдущей арендатор платил в бюджет города (около 45 тысяч гривен в месяц). Победившая в конкурсе фирма записана на панамскую компанию, однако известно, что учредителями сети Cinema City являются бывшие совладельцы телеканала 1+1 Александр Роднянский и Борис Фуксман.